Apex Legends Stagione 13: leak svela i contenuti del Battle Pass a tema fantasy

Sulle pagine di reddit sono trapelati i contenuti del Battle Pass in arrivo con la Stagione 13 di Apex Legends. A giudicare dal leak, sembra che il Battle Royale di Respawn ed Electronic Arts si stia preparando ad un'ondata di contenuti a tema fantasy medievale.

Sembra che le leggende di Apex Legends scambieranno i loro scudi EVO per un po' di cotta di maglia in questa stagione, con molti degli oggetti trapelati che assomigliano a quelli dell'evento Iron Crown Collection lanciato nell'agosto 2019. Per dare uno sguardo ai contenuti in arrivo nel Battle Pass potete seguire questo collegamento.

Bloodhound e Fuse riceveranno delle skin leggendarie, mentre Mad Maggie, Newcastle e Pathfinder otterranno delle aggiunte cosmetiche di livello epico, tutte in linea con l'estetica fantasy. Il pass battaglia della Stagione 13 Saviors contiene 100 premi, ma ci saranno ricompense extra per chi completerà i 10 livelli bonus. I giocatori che raggiungono il livello 100 del Battle Pass riceveranno una skin Spitfire di livello leggendario d'oro, mentre coloro che arrivano il livello 110 ne otterranno una simile ma di colore rosso. Raggiungere il livello 3 basterà per assicurarsi il pacchetto leggendario di questa stagione, utile a sbloccare almeno un oggetto cosmetico di livello leggendario.

Respawn non ha riconosciuto come ufficiali questi contenuti, che in ogni caso rimangono soggetti ad eventuali cambiamenti fino all'esordio della Stagione 13 di Apex Legends in arrivo il 10 maggio su tutte le piattaforme di riferimento.