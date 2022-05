Apex Legends Stagione 13: il nuovo trailer svela le origini di Newcastle

In attesa che la Stagione 13 di Apex Legends abbia inizio, il team di sviluppo del popolare battle royale gratuito ha pubblicato la versione sottotitolata in italiano del filmato che ci racconta la genesi di Newcastle, il coraggioso eroe che si aggiungerà al già ricco roster del titolo EA.

Nel corso dell'ultimo trailer della serie "Storie di Frontiera", scopriamo che l'originale Newcastle non è riuscito a proteggere la sua città, vendendola ad una famiglia di criminali e finendo ucciso proprio a causa loro. Il Newcastle di cui vestiremo i panni è invece un possente meccanico che si trova a prendere il posto del vecchio eroe in armatura e che decide di prendere parte agli Apex Games per riuscire a saldare il debito e salvare la sua città. Ed è proprio così che inizia l'avventura di Newcastle in Apex Legends.

In attesa di saperne di più sul prossimo conte update del battle royale gratuito targato Respawn Entertainment, vi ricordiamo che la Stagione 13 arriverà martedì 10 maggio su tutte le piattaforme supportate dal free to play, ovvero PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC (Origin e Steam).

Avete già dato un'occhiata al video gameplay di Newcastle nella Stagione 13 di Apex Legends?