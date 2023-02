Apex Legends: la Stagione 16 stravolge il meta, ecco i personaggi più usati

A distanza di qualche giorno dal debutto della Stagione 16 di Apex Legends, intitolata Baraonda, è già possibile notare quelle che sono le conseguenze delle modifiche ad alcune leggende.

Grazie alle statistiche relative al battle royale gratis risalenti all'ultima settimana, possiamo vedere come siano cambiate drasticamente le percentuali di utilizzo di alcuni personaggi. Una delle modifiche più evidenti riguarda Seer che, dopo aver subito un importante depotenziamento, viene utilizzato molto meno dai giocatori. A scalare invece questa classifica è stato Crypto, l'eroe armato di drone che viene regalato a tutti i giocatori in occasione dell'anniversario. In cima troviamo invece Wraith, che continua ad essere una delle leggende più popolari e il buff ricevuto non ha fatto altro che aumentare l'interesse nei suoi confronti.

Ecco di seguito la classifica degli eroi più usati in Apex Legends Stagione 16:

Wraith - Percentuale di utilizzo: 11,7% Octane - Percentuale di utilizzo: 11,2% Pathfinder - Percentuale di utilizzo: 10,9% Bloodhound - Percentuale di utilizzo: 7,6% Bangalore- Percentuale di utilizzo: 6,5% Lifeline - Percentuale di utilizzo: 5,3% Horizon - Percentuale di utilizzo: 4,7% Loba - Percentuale di utilizzo: 4,5% Valkyrie - Percentuale di utilizzo: 4,4% Mirage - Percentuale di utilizzo: 4% Fuse - Percentuale di utilizzo: 3,3% Ash - Percentuale di utilizzo: 3,1% Crypto - Percentuale di utilizzo: 2,8% Mad Maggie - Percentuale di utilizzo: 2,5% Wattson - Percentuale di utilizzo: 2,4% Vantage - Percentuale di utilizzo: 2,4% Seer - Percentuale di utilizzo: 2,2% Revenant - Percentuale di utilizzo: 2,1% Caustic- Percentuale di utilizzo: 2,1% Catalyst - Percentuale di utilizzo: 1,8% Gibraltar - Percentuale di utilizzo: 1,6% Rampart - Percentuale di utilizzo: 1,5% Newcastle - Percentuale di utilizzo: 1,4%

In attesa di scoprire se il meta si evolverà nelle prossime settimane, vi ricordiamo che il Deathmatch a squadre di Apex Legends ha detto addio ai round e a breve riceverà ulteriori modifiche. Avete letto anche l'elenco dei perk dei personaggi di Apex Legends nella Stagione 16?