Apex Legends Stagione 16: Team Deathmatch e classi fanno bene al battle royale gratis

Stando agli ultimi dati del database ufficiale di Steam, sembrerebbe che l'arrivo di Baraonda, ovvero la Stagione 16 di Apex Legends, abbia spinto molti giocatori a tornare in azione nello sparatutto Respawn Entertainment.

Stando al noto portale, nel corso delle ultime ventiquattro ore è stato registrato un picco di utenti connessi al gioco su Steam pari a 610.433. Si tratta di un numero molto interessante, visto che il picco massimo di giocatori raggiunto da questa versione del gioco era di 510.000 nel corso dell'estate 2022: questo significa che le ultime novità introdotte dall'aggiornamento sono risultati sufficientemente interessanti agli occhi degli utenti da spingerli a saltare di nuovo sulla barca e provarli.

Per chi non lo sapesse, la sedicesima stagione del battle royale gratis non ha aggiunto una nuova leggenda, ma ha stravolto tutte quelle già presenti nel roster con l'introduzione del sistema delle classi. In aggiunta, la Stagione 16 ha introdotto il letale fucile d'assalto energetico Nemesis e la tanto richiesta modalità Team Deathmatch, che rimpiazza l'Arena e permette agli utenti di giocare in modo più rilassato.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare tutti i dettagli su come sbloccare Ash e Crypto gratis nella Stagione 16 di Apex Legends.