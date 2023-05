Apex Legends Stagione 17: ecco le novità della modalità competitiva

A poche ore dal reveal delle novità in arrivo con la Stagione 17 di Apex Legends, gli sviluppatori dello sparatutto gratis hanno illustrato anche le numerose modifiche che stanno per coinvolgere la modalità classificata.

La prima grande novità delle ranked consiste nella rivoluzione del matchmaking, dal momento che in partita troveremo giocatori con abilità simili alle nostre non per via del loro punteggio, ma per via del loro MMR. In sostanza, il gioco terrà conto dell'effettiva bravura dell'utente e non della valutazione ottenuta scalando le classifiche, così da ottenere un risultato migliore in termini di abbinamento.

A cambiare è anche il sistema di assegnazione dei punti durante i match, i quali non verranno più visualizzati durante le partite ma solo alla loro fine. Tali punti includeranno sia quelli relativi al risultato ottenuto in partita che quelli derivanti dai bonus. In Arsenale ci saranno tre tipi diversi di bonus: quello legato alle eliminazioni, quello che entra in gioco quando l'MMR è molto più alto del punteggio (così da scalare più velocemente le classifiche) e quello dell'abilità, grazie al quale chi sconfigge giocatori più abili oppure ottiene prestazioni incredibili viene adeguatamente ricompensato.

Respawn ha inoltre confermato che non vi sarà più il reset di metà stagione e che il livello per poter accedere alle classificate verrà alzato a 50. Tale pratica farà sì che i giocatori siano meno incoraggiati a creare account secondari (i cosiddetti smurf) e dovrebbe contribuire a migliorare il bilanciamento delle partite. Come se non bastasse, sono state prese anche alcune contromisure aggiuntive contro cheater e attacchi DDOS, due dei più grandi problemi che affliggono il battle royale.

