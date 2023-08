Apex Legends Stagione 18: da Revenant gratis alle novità del competitivo, tutti i dettagli

Dopo aver introdotto un nuovo eroe con la Stagione 17, Apex Legends prosegue nel suo percorso attraverso il quale gli sviluppatori stanno dividendosi fra la creazione di nuovi contenuti e il miglioramento di quelli già disponibili.

Resurrezione, ovvero la Season 18 del battle royale gratis, si basa ancora una volta su questo principio e dà nuova vita ad una vecchia leggenda, Revenant. Scopriamo insieme tutte le novità che verranno introdotte con il grosso aggiornamento di agosto.

Revenant si rifà il look e non solo

Come avrete notato nei due avvincenti corti animati che sono stati pubblicati negli ultimi giorni e che Respawn Entertainment ci ha permesso di vedere in anteprima, Loba e altre leggende stanno effettuando indagini su Revenant, il cyborg-sicario che sta avendo enormi difficoltà nell’affrontare i suoi avversari nell’arena. Questa misteriosa situazione, di cui ne sapremo di più nei prossimi episodi che verranno pubblicati entro la fine dell’anno, non è che il pretesto per dare una bella scossa al personaggio disponibile dalla quarta stagione. Quello che gli sviluppatori chiamano Revenant Reborn è a tutti gli effetti una nuova leggenda, poiché accantona il vecchio kit del personaggio per proporre un set di abilità completamente inedito. Occorre però precisare che non si tratta in alcun modo di un’aggiunta, come ipotizzato da alcuni fan, ma di una versione 2.0 dell’eroe, il cui kit precedente non sarà più disponibile e non tornerà nemmeno al termine della Stagione 18.

Chiarita questa questione, procediamo con l’analisi delle nuove abilità di Revenant. La passiva del nostro cyborg prende il nome di Assassin’s Instinct e fa sì che i suoi occhi bionici possano automaticamente evidenziare i bersagli con poca salute residua nei paraggi, oltre a consentirgli di accucciarsi ad una velocità superiore rispetto ad altri personaggi e a scalare le pareti con maggiore efficienza. Si tratta quindi di una leggenda dotata di grande mobilità che può spostarsi agilmente per la mappa e stanare chi magari sta cercando un modo per mettersi al riparo per utilizzare un medikit o uno scudo. L’abilità tattica di Revenant 2.0 è Shadow Pounce, la quale consiste in un balzo in avanti grazie al quale si può raggiungere un nemico o aggirare gli ostacoli. La peculiarità di questa skill consiste nella possibilità di tenere premuto l’apposito tasto per caricarla e coprire distanze maggiori. Fate attenzione però, perché durante l’animazione di Shadow Pounce viene rilasciata una scia rossa che rende facilmente visibile il personaggio da chi è nei paraggi, attirando così la loro attenzione. Forged Shadows è invece la Ultimate, anch’essa profondamente diversa rispetto a quella della vecchia versione della leggenda. Questa volta non ci sono totem da posizionare, poiché l’abilità più potente di Revenant consiste ora in un power-up temporaneo: l’eroe viene avvolto da ombre che lo proteggono dai danni in arrivo e che ad ogni atterramento prolungano la durata dello scudo e ricaricano l’abilità tattica.

A chiudere la tornata di novità troviamo anche altre due modifiche collaterali che hanno due obiettivi: segnare lo stacco col passato e integrare gli elementi in game con l’incedere della trama. Ci stiamo riferendo alla nuova voce di Revenant ed al suo nuovo look predefinito. Non è chiaro se il nuovo look del personaggio verrà distribuito gratuitamente a tutti i giocatori, ma ci è stato confermato che l’eroe sarà disponibile per tutti nella Stagione 18 ed un set di sfide permetterà a chiunque di sbloccarlo in maniera permanente.

Addio ai ratti

La Stagione 18 di Apex Legends introduce anche alcune importanti modifiche alla modalità competitiva, che nell’ultimo periodo è stata oggetto di critiche sia per la semplicità con cui si potevano raggiungere i gradi più elevati che per il cosiddetto ‘ratting’, ossia quello stile di gioco che vede gli utenti nascondersi ed evitare a tutti i costi il confronto con altri team per massimizzare il punteggio con il minimo sforzo. Al fine di mettere una pezza a queste problematiche, Respawn Entertainment ha deciso di ritoccare il sistema di distribuzione dei punti nei match competitivi, intervenendo anche sul danno inflitto dall’anello e sulle tempistiche della sua avanzata, così da rendere più movimentate le fasi che precedono la conclusione della partita. Tutte le modifiche non solo dovrebbero rallentare la scalata al Master, ma con l’incremento dei punti ottenuti dalle uccisioni - con tanto di bonus dovuto all’MMR - si dovrebbe dare un duro colpo al fenomeno del ratting.

Broken Moon arriva in Mixtape

Stando alle dichiarazioni degli sviluppatori, con Resurrezione arriveranno anche altri piccoli cambiamenti per il battle royale gratis, a partire dall’arricchimento delle modalità Mixtape, che dalla Stagione 18 potranno svolgersi anche in arene che rappresentano porzioni di Broken Moon. Più nello specifico, la mappa The Core ospiterà i match di Corsa alle Armi e Deathmatch a squadre, invece a Production Yard i giocatori si daranno battaglia nella modalità Controllo. Lato gameplay, invece, tra le principali modifiche che il team di sviluppo ha apportato al battle royale con Resurrezione troviamo sicuramente la presenza del Prowler nei care package, ovvero le capsule che vengono costantemente sparate dall’alto sull’arena che potrebbero contenere una versione completamente automatica della mitraglietta. Questo SMG spara infatti brevi raffiche di colpi quando la si trova in giro senza accessori, ma la sua versione ‘arricchita’ dai gadget permetterà di tenere premuto il grilletto per fare fuoco senza sosta e mandare al tappeto chiunque negli scontri a corto e medio raggio. Non meno rilevante è il ritorno di Disruptive Rounds, ovvero l’accessorio che aumenta il potere offensivo dell’arma contro gli scudi e che, per la prima volta in assoluto, potrà essere installato sul Peacekeeper, il noto fucile a pompa.

Tante nuove skin

Con l’arrivo di una nuova stagione di Apex Legends non può mancare anche un Battle Pass ricco di ricompense gratis e a pagamento. In tal senso, il pass di Resurrezione non delude e propone ben due skin reattive per il fucile a pompa automatico Eva-8, elemento cosmetico affiancato anche da un modello leggendario di Mad Maggie e dai costumi epici per Valkyrie, Octane e Caustic. Altrettanto interessante è il Death Dynasty Collection Event, che dall’8 al 15 agosto 2023 permetterà ai giocatori del battle royale gratis di sbloccare una collezione formata da 24 elementi estetici, disponibili sia per l’acquisto diretto che tramite le classiche loot box. Chiunque riuscirà a mettere le mani su ogni singolo oggetto dell’evento potrà aggiungere alla sua collezione anche il secondo heirloom di Revenant, chiamato Death Grip.

Insomma, le novità in arrivo sono tante e potremo provarle in prima persona a partire dal prossimo 8 agosto, giorno in cui Resurrezione arriverà in Apex Legends con un aggiornamento gratuito.