Apex Legends: nella Stagione 2 arrivano le sfide, ecco alcune delle novità

In attesa dell'annuncio ufficiale della Stagione 2 di Apex Legends, che arriverà in occasione dell'EA Play all'E3 2019, Electronic Arts e Respawn Entertainment hanno pubblicato i primi dettagli sui prossimi contenuti in arrivo sul gioco.

La prima novità riguarda la presenza di sfide giornaliere e settimanali. Rispondendo quindi ad una delle principali critiche dell'attuale stagione, gli sviluppatori assicurano che grazie a queste sfide sarà possibile raggiungere il livello 100 del nuovo Pass Stagionale in molto meno tempo. Inoltre non ci saranno particolari limiti di tempo per completare queste sfide e, volendo, potreste portarle a termine anche tutte insieme, purché lo facciate entro l'inizio della stagione successiva. A velocizzare ulteriormente la progressione nel pass sarà la presenza costante di un bonus giornaliero che vi permetterà, come nell'evento di qualche settimana fa, di avanzare di un livello arrivando tra i primi 5 team in una partita qualsiasi.

La Stagione 2 abbandonerà poi i numerosi badge a favore di un nuovo sistema più intuitivo che permetterà ai giocatori di tenere traccia delle proprie statistiche. Ovviamente ci sarà un badge dedicato alla stagione, il quale dovrebbe essere unico e in grado di "evolversi", anche se non sono stati fornite maggiori indicazioni in merito. Tutti i badge relativi alle vittorie stagionali saranno inoltre gratuiti per tutti i giocatori e potranno essere sbloccati raggiungendo il livello 10.

Parlando invece di ricompense, il pass darà ai giocatori un totale di 3 skin leggendarie (una ogni 25 livelli) e, al raggiungimento del livello 110, potrete ottenere una variante di quella sbloccabile al 100. L'ultima mimetica del pass, esattamente come quella dell'Havoc nell'attuale stagione reattiva e subirà delle modifiche estetiche completando azioni specifiche in partita. Ma non è finita qui, poiché gli sviluppatori promettono un maggior quantitativo di metalli per la creazione ottenibili dal pass (dovrebbero sostituire le battute dei vari eroi), abbastanza da poter creare almeno un oggetto leggendario scelto dal giocatore.

La prossima settimana partirà inoltre un evento speciale dedicato alla caccia con nuove skin e mimetiche in arrivo sul negozio ogni 4 giorni.

Prima di lasciarvi alle immagini con le nuove skin di Bloodhound e Wraith, vi ricordiamo che il reveal ufficiale della Stagione 2 di Apex Legends avverrà in occasione dell'Ea Play, dove con tutta probabilità assisteremo all'annuncio di nuovi eroi, nuove armi e modifiche alla mappa di gioco. Sulle nostre pagine trovate inoltre tutti i dettagli sul primo torneo ufficiale di Apex Legends.