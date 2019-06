Apex Legends: con la Stagione 2 arrivano Wattson, L-Star e tanto altro

Dopo averci svelato le sfide giornaliere e settimanali di Apex Legends, Electronic Arts ha finalmente svelato il futuro del battle royale targato Respawn Entertainment, che con la Stagione 2 si prepara ad accogliere numerose novità.

Tra queste troviamo sicuramente il nuovo e attesissimo eroe giocabile, Wattson. Per chi non lo sapesse, questo personaggio è stato oggetto di svariati leak nel corso delle ultime settimane e farà il proprio debutto proprio con la prossima stagione del gioco. Wattson è una scienziata in grado di posizionare delle mine stordenti, le quali possono anche essere collegate tra loro per formare delle vere e proprie barriere. Il costo dell'eroe dovrebbe essere al solito quello di 12.000 token leggenda, i quali possono essere accumulati semplicemente livellando nel gioco.



Un'altra novità riguarda la L-Star, la mitraglietta leggendaria già presente in Titanfall di cui si è parlato tantissimo e che qualcuno è riuscito a vedere in gioco qualche settimana fa a causa di un bizzarro bug di Apex. Proprio come il Krabr e il Mastiff, potrete trovare questa nuova arma solo nelle capsule di rifornimento e, stando alle parole dello sviluppatore sul palco, si tratta di un'arma potentissima.



La Stagione 2 di Apex Legends, Battle Charge, inizierà il prossimo 2 luglio 2019 e dovrebbe avere la durata di circa 3 mesi. Nel corso della stagione dovrebbe arrivare anche un "evento della mappa", anche se i dettagli in tal senso non sono stati diffusi. Ad accompagnare il lancio della stagione ci sarà ovviamente un nuovo pass, il quale includerà sfide a tempo e un quantitativo maggiore di oggetti per la personalizzazione. Il raggiungimento del livello 100, piuttosto lento nell'attuale stagione, sarà inoltre molto più rapido grazie alle sfide giornaliere e settimanali. La ricompensa del livello 100 sarà questa volta una skin leggendaria della carabina, che mostra un rinoceronte sulla canna. Tra le altre ricompense del pass ci saranno anche una skin leggendaria di Caustic e una di Octane.

Vi ricordiamo che Apex Legends può essere scaricate e giocato in maniera completamente gratuita su PlayStation 4, Xbox One e PC (tramite il client EA Origin). Sapevate che ora Apex parla italiano grazie all'ultimo aggiornamento? Inoltre per tutta la prossima settimana potrete approfittare di interessanti bonus grazie all'evento Caccia Leggendaria, che vi consentirà di sbloccare ricompense esclusive completando semplici sfide.