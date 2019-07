Apex Legends Stagione 2: tutti i dettagli principali sulla nuova Modalità Classificata

Respawn Entertainment sta riscaldando i motori per il lancio della nuova stagione del battle royale. Dopo aver condiviso con il pubblico il trailer di lancio della Stagione 2 di Apex Legends, la software house discute della nuova Modalità Classificata.

La sua introduzione nel gioco, spiega il team, risponde contestualmente a due obiettivi differenti: incrementare la varietà del titolo e premiare i giocatori più competitivi per il loro impegno. Di fatto, la modalità vedrà l'introduzione di una classifica che racchiude i risultati conseguiti dall'intera community. Al termine di ciascuna Stagione, ogni utente "riceverà delle ricompense in base alla posizione raggiunta" al suo interno. La Modalità Competitiva sarà inoltre organizzata in diverse fasi denominate "Serie", con la prima che prenderà il via a luglio e terminerà a settembre.



Per garantire un giusto equilibrio, il matchmaking della Modalità Classificata farà confrontare gli utenti con altri giocatori di livello uguale o molto simile. Al termine di ogni match, ad ogni giocatore sarà assegnato un punteggio. Tra i criteri utilizzati dalla software house per l'assegnazione vengono citati il numero di uccisioni e la posizione raggiunta all'interno della partita, tuttavia, si specifica ci "saranno dei limiti", così da non penalizzare quei giocatori che, ad esempio, prediligono ruoli di supporto. Concretamente, saranno assegnati dei "Punti Classifica", il cui numero sarà influenzato dal rendimento in-game.



Ad ora, la scalata alla classifica prevede la presenza di sei diversi livelli, ognuno dei quali suddiviso a sua volta in quattro sottocategorie definite, in crescendo IV, III, II e I. Tutti i giocatori inizieranno la propria scalato dal livello Bronzo, di seguito l'insieme delle diverse categorie:

Bronzo

Argento

Oro

Platino

Diamante

Predatore Apex: questo sarà l'unico livello a non essere diviso in sottocategorie.

Attualmente, ilè previsto solo all'interno della medesima categoria. Il team afferma in merito: "Ad esempio, se avete raggiunto il livello Platino IV non tornerete mai al livello Oro I, neanche perdendo tutte le partite".Infine, segnaliamo che il team di Apex Legends ha anche ideato unper coloro che abbandonano volontariamente le partite prima della loro conclusione. Inizialmente, vi sarà uno stop i cinque minuti per l'accesso a nuove partite, ma la durata dell'"esclusione" crescerà contestualmente all'adozione di questo comportamento scorretto.

In chiusura, vi ricordiamo che Respawn ha recentemente offerto dettagli anche sul funzionamento delle Sfide del Pass Battaglia della Stagione 2.