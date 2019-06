Apex Legends Stagione 2: due trailer leak emergono in anticipo

Il debutto della Stagione 2 di Apex Legends è fissato per la prossima settimana ma nel frattempo sono stati leakati sul web due trailer ufficiali della Season 2, video che verranno probabilmente rimossi in brevissimo tempo da Electronic Arts.

I video in questione mostrano alcune novità della seconda stagione del Battle Royale di Respawn, che avrà inizio il 2 luglio con l'evento Battle Charge e prevede l'arrivo di interessanti novità, tra cui il personaggio Natalie "Wattson" Paquette, modalità Classificata e nuove skin leggendarie. Presenti anche una nuova arma (L-Star) ed un Pass della Battaglia che darà accesso a sfide sul modello di Fortnite. Altra novità potrebbe essere rappresentata dal debutto dei draghi in Apex Legends mentre l'idea di inserire i Titani di Titanfall sembra tramontata definitivamente.

Non ci resta che attendere i prossimi giorni per saperne di più, con il debutto della Stagione 2 Apex Legends potrebbe debuttare su Nintendo Switch e mobile, sebbene Respawn abbia fatto capire di essere ancora impegnata ad esplorare varie possibilità per portare il gioco su iOS e Android.