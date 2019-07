Apex Legends Stagione 2, Guida all'uso di Wattson: abilità, ultimate e strategie

La Stagione 2 di Apex Legends ha introdotto diverse novità, tra cui la nuova leggenda Wattson ora disponibile nel roster del battle royale di Respawn Entertainment. In questa mini-guida vi daremo consigli utili e strategie per usare al meglio le abilità e la ultimate di Wattson in partita.

Natalie "Wattson" Paquette è la figlia dell'ingegnere elettrotecnico a capo degli Apex Games. Ha studiato innumerevoli manuali e imparato molto dal padre, scoprendo la sua vocazione quando era ancora una bambina. L'elettricità la affascinava: il suo fluire così prevedibile e ordinato era l'unica cosa che aveva senso in un mondo estremamente caotico.

Purtroppo suo padre è venuto a mancare il giorno stesso dell'inaugurazione dei giochi, lasciandola alla deriva e sola a mondo. Quando stava per toccare il fondo, ha trovato rifugio nella stessa arena che ha contribuito a realizzare, combattendo al fianco dei suoi amici. Di seguito vi presentiamo le sue abilità.

Abilità e Ultimate di Wattson

Come tutte le altre leggende del roster, Wattson dispone di un'abilità tattica, un'abilità passiva e un'abilità ultimate. Le descriviamo di seguito:

Difesa perimetro (abilità tattica): Crea barriere elettriche collegando nodi. Le barriere infliggono danni ai nemici e li rallentano.

(abilità tattica): Crea barriere elettriche collegando nodi. Le barriere infliggono danni ai nemici e li rallentano. Lampo di genio (abilità passiva): Gli acceleranti Ultimate ricaricano al 100% l'abilità Ultimate. Per ricaricare più velocemente l'abilità tattica bisogna avvicinarsi ai tralicci d'intercettazione.

(abilità passiva): Gli acceleranti Ultimate ricaricano al 100% l'abilità Ultimate. Per ricaricare più velocemente l'abilità tattica bisogna avvicinarsi ai tralicci d'intercettazione. Traliccio d'intercettazione (abilità ultimate): Piazza un traliccio d'intercettazione che distrugge gli esplosivi e ripara gli scudi danneggiati.

Trucchi e Strategie per giocare con Wattson

Wattson si presenta come un personaggio difensivo, con abilità utili sia all'esterno che durante gli scontri a fuoco. La sua Ultimate può aiutare a riparare gli scudi danneggiati e a distruggere gli esplosivi presenti nei dintorni. Posizionare le sue recinzioni elettriche attorno alla vostra posizione farà sì che i nemici ci pensino due volte prima di avvicinarsi alla vostra squadra. Ovviamente cercate di non farlo in un'area aperta, dato che in quel caso i nemici potrebbero aggirarle facilmente.

Piazzate le vostre recinzioni elettriche all'interno degli edifici per impedire agli avversari di entrare. Evitate di piazzarle fuori, altrimenti i nemici potrebbero sparare ai piloni e disabilitarle. In alternativa, posizionate le recinzioni elettriche all'esterno dell'edificio in cui è presente un nemico per intrappolarle all'interno.

Ricordate sempre di fare scorta di acceleranti! Utilizzandoli potete caricare subito la Ultimate, con la possibilità di piazzare tre tralicci di intercettazione molto più rapidamente di quanto possano aspettarsi gli avversari.

Le recinzioni piazzate dal Wattson dell'altra squadra hanno un colore diverso rispetto alle vostre, quindi cercate di non confonderle! Il vostro traliccio di intercettazione può contrastare le Ultimate di Bangalore e Gibraltar, a patto di piazzarle prima che le due leggende in questione lancino le loro granate.

Le recinzioni possono essere usate anche per spingere i nemici ad andare in una certa direzione, allungando il tempo necessario per arrivare a voi, così da guadagnare secondi preziosi per ripristinare e caricare i vostri scudi e la vostra salute.

Il traliccio di intercettazione di Wattson riduce significativamente il tempo di recupero della sua recinzione, quindi non usatelo solo per contrastare le Ultimate di Bangalore e Gibraltar.

Un trucchetto interessante consiste nel piazzare recinzioni appena fuori dalla fenditura spaziotemporale di un Wraith nemico, così da danneggiare e rallentare gli avversari che la attraversano.

Ricordate che le vostre recinzioni scompaiono quando i nemici le attraversano. Wattson può cavarsela sia con le armi a lungo raggio che a corto raggio, tuttavia se vi trovate in ​​un posto con le vostre recinzioni nei dintorni, un fucile a pompa rimane l'opzione migliore per sconfiggere gli eventuali nemici che decidono di passare attraverso le vostre recinzioni.

Vi state divertendo con la nuova season di Apex Legends? Ricordiamo che la Stagione 2 del battle royale di Respawn Entertainment ha introdotto diverse ricompense gratis per tutti i giocatori.