Apex Legends: la Stagione 2 introdurrà un nuovo accessorio?

Sono trascorse solo poche ore dalla pubblicazione dell'ultimo aggiornamento di Apex Legends, il quale potrebbe nascondere qualche indizio sulle novità che vedremo con l'arrivo della seconda stagione.

Ad incuriosire tutti è stata infatti la comparsa di un nuovo slot per l'equipaggiamento che va così ad affiancarsi a quello del casco, dell'armatura, dello zaino e dello scudo ausiliario. Attualmente non esiste alcun oggetto che possa essere aggiunto a tale slot dell'inventario e, con tutta probabilità, bisognerà attendere l'arrivo della prossima stagione per scoprire di cosa si tratti. Volendo ipotizzare quale sia il prossimo accessorio di Apex Legends, potremmo pensare a dei guanti in grado di velocizzare il processo di ricarica delle armi o degli stivali che, in base alla loro rarità, potrebbero rendere il personaggio più veloce.

In attesa di scoprire la verità sul mistero del nuovo slot dell'inventario, vi ricordiamo che nel nuovo teaser di Apex Legends si intravede Wattson, la leggenda di cui si è tanto parlato nei leak delle scorse settimane. Vi invitiamo quindi a seguirci per restare aggiornati sulla Stagione 2 di Apex Legends, che verrà ufficialmente svelata in occasione dell'EA Play all'E3 2019.

Sapevate che è arrivato il doppiaggio in italiano in Apex Legends grazie all'ultimo aggiornamento?