Apex Legends, Stagione 4: non solo Forge, un leak svela l'arrivo di Revenant

Come ormai ben saprete, qualche giorno fa Respawn Entertainment ha svelato ufficialmente la Stagione 4 di Apex Legends, che dovrebbe vedere l'introduzione del muscolosissimo Forge e del fucile da cecchino Sentinel. Sembra però che non siano ancora state annunciate tutte le novità in arrivo e che il team di sviluppo abbia un asso nella manica.

Alcuni utenti hanno infatti iniziato ad analizzare ogni singolo dettaglio della pagina relativa alla Stagione 4 sul sito ufficiale e hanno scovato una seconda immagine, molto simile a quella dedicata a Forge, con protagonista Revenant. Per chi non sapesse di chi stiamo parlando, Revenant è un robot per certi versi simile a Pathfinder e, oltre ad essere stato oggetto di numerosi leak, si è visto anche in gioco in occasione dell'evento di Halloween, dove ha fatto da annunciatore nella modalità a tempo ambientata nella versione in notturna del Canyon dei Re. Non è quindi da escludere che gli sviluppatori vogliano, per la prima volta dall'uscita del battle royale, introdurre ben due diverse leggende in una sola stagione.

In attesa di scoprire cosa stia bollendo in pentola, vi ricordiamo che è in arrivo anche l'evento dell'anniversario di Apex Legends, che accompagnerà anche il debutto della Serie 3 della modalità competitiva.