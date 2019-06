Apex Legends Stagione 2: tutte le novità nella Video Anteprima dall'E3 2019!

Il 2 luglio Electronic Arts e Respawn lanceranno la Stagione 2 di Apex Legends, che si mostra per la prima volta all'E3 di Los Angeles: ecco le impressioni dall'evento EA Play.

Tra le novità annunciate dal palco losangelino di Electronic Arts, il team di Respawn ha incluso la presentazione di una nuova Leggenda: è stato infatti confermato che il personaggio di Wattson esordirà nel corso della Stagione 2 del battle royale. In merito a quest'ultimo, sono inoltre state già condivise le prime informazioni su quelle che saranno le abilità di Wattson. Ad aggiungere un'ulteriore ventata di novità all'interno del gioco, è inoltre sopraggiunta la conferma dell'introduzione di una modalità competitiva in Apex Legends, il cui esordio in-game è appunto atteso nel corso della seconda Stagione. Per tutte le informazioni relative al debutto della Stagione 2 di Apex Legends, atteso per il l'imminente mese di luglio, invitiamo i lettori a consultare la nostra video anteprima, disponibile direttamente in apertura a questa news: vi auguriamo dunque una buona visione!



Cosa ne pensate, siete soddisfatti di quanto prospettato da EA e Respawn per il futuro del gioco? Ne approfittiamo inoltre per segnalarvi che la presentazione della nuova stagione ha suscitato la curiosità di molti videogiocatori, insinuando addirittura il sospetto relativo ad un possibile sbarco di draghi in Apex Legends!