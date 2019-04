Apex Legends Stagione 2: Respawn conferma l'arrivo di nuove modalità

Il Community Manager di Respawn Entertainment, Jay "JayFresh" Frechette, si è esposto in prima persona sulle pagine di Reddit per promettere alla community di Apex Legends un futuro ampliamento delle modalità di gioco di Apex Legends, magari in concomitanza con l'arrivo della Stagione 2.

In risposta a un appassionato dello sparatutto free to play che ha chiesto al team di Respawn il perchè della carenza di nuovi contenuti di Apex Legends, Frechette non ha voluto approfondire l'argomento ma ha precisato che gli sviluppatori americani sono al corrente di questo "problema" e intendono porvi rimedio al più presto, a cominciare proprio dall'aggiunta di nuove modalità come le chiacchierate lobby Solo e Duo o le sfide in notturna, magari nella cornice di una nuova mappa con battaglie PvE che offrano un gameplay diverso da quello sperimentato all'ombra delle strutture architettoniche e dei giganteschi fossili di Canyon dei Re.

La Stagione 2 di Apex Legends sarà rivelata all'EA Play, lo show organizzato da Electronic Arts in occasione dell'E3 2019: i vertici del colosso videoludico statunitense hanno già fissato al prossimo 7 giugno la data dell'evento che, come potete facilmente immaginare, seguiremo in diretta su queste pagine con un'ampia copertura mediatica e tanti approfondimenti sugli annunci e sulle notizie più importanti provenienti dalla fiera di Los Angeles.