Apex Legends Stagione 2: ecco le ricompense gratis per tutti!

La Stagione 2 di Apex Legends, denominata Alta Tensione, è iniziata ieri sera con una patch da 20 GB che ha dato ufficialmente il via alla nuova season, inoltre è anche disponibile il Pass Battaglia Stagione 2, con ricompense esclusive.

Fortunatamente Respawn ha pensato a speciali bonus anche per quei giocatori che decideranno di non acquistare il Battle Pass. Come riportato nella pagina FAQ sul sito ufficiale del gioco, tutti i giocatori di Apex Legends Stagione 2 (che siano o meno in possesso del Pass Battaglia) riceveranno tre ricompense gratis, ovvero skin Mina Vagante per Wattson, 5 Pacchetti Apex e contatori stagionali per ciascuna leggenda.

Cosa succede se non acquisto il pass battaglia? Posso ancora ottenere ricompense gratis?

Sì. Anche se non acquisti il pass battaglia puoi sempre ottenere gratuitamente le ricompense.

Se acquisto il pass battaglia, posso anche ottenere le ricompense gratuite?

Sì! Tutti potranno ricevere le ricompense gratuite nel corso della seconda stagione.

La Season 2 del Battle Royale di Respawn porta in dote anche nuove leggende, armi e migliorie al bilanciamento, oltre alla modalità classificata, richiesta a gran voce dalla community sin dal lancio.