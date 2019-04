Apex Legends: la Stagione 2 sarà svelata all'EA Play, ecco i primi dettagli

Dopo un lungo periodo di silenzio, Respawn Entertainment ha deciso di sbottonarsi sul futuro di Apex Legends, il nuovo battle royale che dopo un inizio col botto ha iniziato a suscitare sempre meno interesse a causa di un supporto non costante.

In una recente intervista infatti, il produttore esecutivo Drew McCoy ha dichiarato che la seconda stagione dello sparatutto in prima persona sarà svelata ufficialmente all'EA Play, l'evento targato Electronic Arts che si terrà in occasione dell'E3 2019 il prossimo 7 giugno. Lo sviluppatore ha anche dato qualche informazione sull'aggiornamento che aprirà la prossima stagione, la cui uscita dovrebbe essere prevista proprio entro la fine del mese di giugno. Stando alle parole di McCoy, con la Stagione 2 arriverà un nuovo eroe (probabilmente il tanto vociferato Wattson, armato di trappole elettriche), una nuova arma e degli importanti cambiamenti per la mappa Canyon dei Re. Si è anche parlato di "qualcosa di nuovo per il meta" e di una patch che correggerà molti dei bug segnalati dagli utenti e sistemerà il bilanciamento di eroi e bocche da fuoco.

Non è da escludere che la prossima arma in arrivo nel gioco sia la mitraglietta L-Star, le cui mimetiche leggendarie sono già state avvistate da alcuni giocatori per via di un bug dell'ultimo aggiornamento. Pare inoltre che la carenza di nuovi contenuti di Apex Legends sia dovuta alla volontà di Respawn di non sovraccaricare il team di sviluppo, attualmente impegnato anche su Star Wars Jedi Fallen Order.