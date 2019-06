Apex Legends Stagione 2: trailer di lancio ufficiale e video gameplay!

La prossima settimana partirà ufficialmente Apex Legends Stagione 2 e per l'occasione EA e Respawn hanno pubblicato nelle scorse ore il trailer di lancio e un video gameplay che mostra alcune novità della Season 2 del Battle Royale degli autori di Titanfall e Star Wars Jedi Fallen Order.

La Stagione 2 di Apex Legends è intitolata Alta Tensione e ci porterà direttamente in una versione alternativa del Canyon dei Re, popolata da strane e mitologiche creature. Questa nuova season introdurrà il personaggio di Wattson, le partite classificate, la mitragliatrice leggera L-Star, modifiche alla mappa e un sistema di sfide in stile Fortnite.

Ricordiamo che il gioco è disponibile al momento solo su PC, PS4 e Xbox One, Respawn ha parlato più volte di versioni di Apex Legends per Nintendo Switch e mobile, al momento però i porting in questione non si sono ancora concretizzati, sembra che lo studio sia al lavoro sulle edizioni per iOS e Android mentre tutto tace per quanto riguarda la console ibrida della casa di Kyoto.