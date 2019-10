Apex Legends: durante la Stagione 3 avrà luogo un evento di Halloween!

Mentre continuiamo a pazientare nell'attesa dell'inizio della Stagione 3 di Apex Legends, abbiamo scoperto che a fine mese si svolgerà un evento di Halloween!

A confermarlo è stato nientepopodimeno che il doppiatore di Pathfinder, Chris Edgerly, in un'intervista concessa ai colleghi di Dexerto. A quanto pare, il suo robotico personaggio ricoprirà un ruolo fondamentale nella storia che ruoterà attorno all'evento in questione. "L'evento di Halloween in arrivo sarà semplicemente fantastico. Ho registrato un po' di roba nuova per esso, e Pathfinder ricoprirà un ruolo importante", ha dichiarato. "Preparatevi a vedere qualcosa di raccapricciante, spaventoso e da veri duri. Non posso dire altro, purtroppo!". Eventi del genere sono all'ordine del giorno in titoli a sviluppo continuo come Apex Legends, e ci aspettiamo l'introduzione di nuove sfide e oggetti esclusivi.

Ne approfittiamo per ricordarvi che manca davvero pochissimo all'inizio della Stagione 3 di Apex Legends, fissato per le ore 21:00 di oggi 1 ottobre. Introdurrà la leggenda Crypto, la nuova mappa World's End (che sostituirà il Canyon dei Re, quantomeno all'inizio), l'arma a energia Charge Rifle, un nuovo Battle Pass e la Serie 2 della modalità Classificata.