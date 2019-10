Apex Legends: Stagione 3 disponibile, ecco la mappa di Confini del Mondo in italiano

L'attesa per la Stagione 3 di Apex Legends è finalmente giunta al termine ed è ora possibile scaricare l'aggiornamento con tutte le novità, tra le quali troviamo anche Crypto e la nuova mappa Confini del Mondo.

La nuova Arena, che ha rimpiazzato il Canyon dei Re, sembra avere una superficie lievemente ridotta rispetto alla precedente mappa e, oltre ad un treno pieno di bottino ed in continuo movimento, presenta alcune aree ghiacciate ed altre a tema vulcanico.

Ecco di seguito i nomi in italiano di ogni singola area della mappa Confini del Mondo:

Raffineria

Skyhook

Epicentro

Area di trivellazione

Belvedere

Capitol City

Spaccatura lavica

Scalo di smistamento

Deposito combustibili

Geyser

Centrale termoelettrica

Laboratorio di smistamento

Stazione di ricerca

Città della lava

Cupola

Prima di lasciarvi all'immagine della nuova mappa, vi ricordiamo che per poter accedere a tutti i nuovi contenuti è necessario prima scaricare una patch di circa 7 GB e disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC (solo su EA Origin). Per poter inoltre sbloccare i contenuti premium del nuovo pass dovrete acquistarne la versione a pagamento al prezzo di 950 Apex Coin, l'equivalente di circa 10 euro in microtransazioni.

