Apex Legends: Stagione 3 ancora più grande; in arrivo una funzione molto richiesta

La Season 2 di Apex Legends ha introdotto un bel po' di novità nel battle royale ma, si sa, i giocatori sono sempre affamati di contenuti. A quanto pare, presto verranno accontentati, dal momento che i ragazzi di Respawn hanno in serbo molte sorprese.

Durante la riunione con gli azionisti delle scorse ore, dopo averci fatto sapere che Apex Legends può contare su 40 milioni di giocatori attivi su base mensile, hanno assicurato che la Stagione 3 sarà ancora più grande di quella attuale. Purtroppo non hanno fornito dettagli aggiuntivi, pertanto per ora non possiamo far altro che fidarci delle loro parole. In aggiunta a ciò, Respawn Entertainment si sta preparando al primo torneo ufficiale da 500 mila dollari che si svolgerà a settembre, al lancio del gioco in Cina e alla pubblicazione di Apex Legends su mobile. Un'agenda davvero fitta, non c'è che dire.

Prima di allora, in ogni caso, i giocatori possono aspettarsi l'arrivo di una delle funzionalità più richieste in assoluto. Di cosa si tratta? Non si sa, poiché il team californiano non si è sbilanciato al riguardo. In molti, tuttavia, puntano sull'introduzione della modalità Solo, attesa dalla comunità fin dal lancio del gioco. In Apex Legends, ricordiamo, è possibile giocare solamente in squadre da tre componenti.