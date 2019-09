Apex Legends: la Stagione 3 introdurrà le Stanze sbloccabili piene di Loot Leggendario

Il primo gameplay della nuova mappa di Apex Legends ha rivelato una delle numerose sorprese che ci attendono nel corso della Stagione 3 dello sparatutto battle royale di Respawn Entertainment, ossia le Loot Rooms piene di equipaggiamento raro.

Nel filmato dimostrativo confezionato dagli autori al seguito di Vince Zampella, le nuove stanze sbloccabili ci vengono presentate come delle vere e proprie "caverne del tesoro" con cui aggiungere un pizzico di imprevedibilità e di originalità alla progressione delle sfide multiplayer tra Leggende.

Per ottenere l'accesso a queste speciali stanze ricche di armi, oggetti e armature di livello raro e leggendario bisognerà infatti aguzzare la vista e scoprire la posizione delle sfere hi-tech collocate in punti sempre diversi della mappa: ciascuno di questi globi conterrà al suo interno una chiave elettromagnetica che garantirà lo sblocco delle porte di una Loot Room.

Non sappiamo, però, quali risvolti potrà avere questa nuova meccanica ai fini del gameplay: dalle community di forum come Reddit e ResetEra, ad esempio, c'è già chi suggerisce di adottare una strategia attendista e di posizionarsi, da soli o insieme alla propria squadra, nei pressi dell'ingresso delle Loot Rooms con il solo scopo di bersagliare gli ignari avversari riusciti ad acquisire la chiave di sblocco per le porte delle stanze in questione.

Nel lasciare a voi ogni considerazione o giudizio ulteriore alle nuove Loot Rooms, vi ricordiamo che la Stagione 3 di Apex Legends avrà ufficialmente inizio martedì 1 ottobre con un update gratuito su PC, PS4 e Xbox One che introdurrà la nuova mappa World's Edge, il personaggio di Crypto, un nuovo Battle Pass, la seconda serie della modalità Classificata e il fucile Charge Rifle a energia diretta.