Apex Legends Stagione 3: modifiche al sistema di punteggio delle Classificate

Nei giorni scorsi Respawn Entertainment ha finalmente tolto i veli alla Stagione 3 di Apex Legends, che prenderà il via il primo ottobre introducendo la leggenda Crypto, un nuovo Battle Pass, l'arma Charge Rifle e la Serie 2 della Modalità Classificata.

Dopo l'annuncio, gli sviluppatori si sono soffermati proprio sulla seconda serie delle Ranked, che introdurrà alcuni importanti cambiamenti al sistema di punteggio. Tanto per cominciare, Respawn ha deciso di incrementare il quantitativo dei punti assegnabili, che spazieranno dai 10 PC (Punti Competitivi, o Ranked Point in originale) per ai giocatori che si classificano in nona e decima posizione, ai 100 PC dei vincitori. Ciò fornirà loro maggiore flessibilità nell'assegnazione.

In aggiunta a ciò, hanno deciso di includere gli assist nel punteggio uccisioni - con assist, si intende l'atto di infliggere danni a un avversario fino a 5 secondi prima che venga atterrato. L'assist potrà essere assegnato solo agli alleati del giocatore che esegue l'uccisione, e non sarà possibile eseguire sia un'uccisione che un assist su un singolo avversario. Il limite del nuovo sistema di uccisioni/assist rimarrà di 5 a partita, ma in compenso sarà aggiunto un moltiplicatore per il posizionamento, come indicato nella tabella allegata in calce.

Come conseguenza dell'aumento dei Punti Competitivi assegnabili, saranno incrementati anche i costi d'ingresso:

le partite Bronzo continueranno ad essere gratuite

le partite Argento costeranno 12 PC

le partite Oro costeranno 24 PC

le partite Platino costeranno 36 PC

le partite Diamante costeranno 48 PC

le partite Predatore Apex costeranno 60 PC

Cosa ve ne pare del nuovo sistema? Ne approfittiamo per segnalarvi che il 18 ottobre verranno pubblicate due edizioni fisiche di Apex Legends per PC, PS4 e Xbox One:ed