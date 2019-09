Apex Legends Stagione 3: primo sguardo alla nuova mappa in un gameplay trailer

Dopo settimane di rumor, alla fine i ragazzi di Respawn Entertainment hanno annunciato che la Stagione 3 di Apex Legends introdurrà una mappa nuova di zecca nel battle royale, chiamata World's Edge.

Situata sul pianeta Talos (quella originale, invece, si trova sul pianeta Solace), è caratterizzata da aree notevolmente diverse tra loro: da un lato ci sono dei crateri vulcanici ricolmi di lava, che si andranno a configurare con un (serio) pericolo aggiuntivo per le leggende, dall'altro paesaggi ricoperti di neve. Nel bel mezzo trovano spazio numerose strutture differenti, un edificio in costruzione e persino un treno in movimento! Il trailer ci permette anche di ammirare in azione Crypto, la leggenda che si unirà al roster in contemporanea con il lancio della Stagione 3, e la nuova potente arma a energia Charge Rifle. Lo trovate in apertura di notizia, buona visione!

La Stagione 3 di Apex Legends prenderà ufficialmente il via martedì 1 ottobre. Oltre ai contenuti sopramenzionati, introdurrà anche un nuovo Battle Pass con oltre 100 ricompense da sbloccare e darà il via alla Serie 2 della Modalità Classificata, che per l'occasione verrà rivoluzionata da un nuovo sistema di punteggio. Nel corso del mese, inoltre, verranno lanciate ben due edizioni fisiche di Apex Legends, dedicate a Bloodhound e Lifeline.