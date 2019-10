Apex Legends Stagione 3: in video le skin del pass per Pathfinder, Peacekeeper e Longbow

Curiosi di scoprire tutti i contenuti sbloccabili con il Pass Battaglia della Stagione 3 di Apex Legends? Allora non potete perdervi il nuovo video con protagoniste tutte le skin disponibili con l'ultimo aggiornamento del battle royale targato Respawn Entertainment.

Sono infatti tantissimi gli oggetti che potrete aggiungere al vostro inventario progredendo nel pass. Oltre alle schermate di caricamento, alle cornici e ai forzieri apex, potrete ottenere delle emote di lancio diverse per ciascun eroe e non più uniche e ciondoli per le armi, una novità per il gioco. Nel corso dei 110 livelli avrete anche modo di accumulare un forziere leggendario e abbastanza metalli da creazione da poter sbloccare un qualsiasi oggetto di colore giallo.

Ecco di seguito i quattro oggetti leggendari che potrete ottenere avanzando nel pass stagionale:

Lucidi Calcoli, mimetica leggendaria per Longbow (si sblocca al livello 1 del Pass Battaglia)

Cuore di Ghiaccio, costume leggendario per Pathfinder (si sblocca al livello 25 del Pass Battaglia)

Fuoco della Rinascita, costume leggendario per Lifeline (si sblocca al livello 53 del Pass Battaglia)

Gelone, mimetica leggendaria per Peacekeeper (si sblocca al livello 100 del Pass Battaglia)

Diaspro, mimetica leggendaria per Peacekeeper (si sblocca al livello 110 del Pass Battaglia)

Prima di lasciarvi al trailer, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche l'immagine della mappa Confini del Mondo di Apex Legends in italiano.