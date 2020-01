Apex Legends, Stagione 4: evento per l'anniversario e novità per il competitivo

Quella di oggi è stata una giornata di grandi annunci per Apex Legends e, in concomitanza con il reveal della Stagione 4 e dei nuovi contenuti tra i quali troviamo l'eroe Forge e l'arma Sentinel, abbiamo assistito anche all'annuncio di un nuovo evento a tempo che si terrà in occasione dell'anniversario e alle modifiche per il competitivo.

Gli sviluppatori hanno infatti confermato l'arrivo di un particolare evento durante il quale sarà possibile ottenere dei premi unici e un bel po' d'esperienza. Vi basterà effettuare il login nel periodo compreso tra il 4 e l'11 febbraio 2020 per sbloccare la decorazione arma Origami creatura volante,

un badge fedeltà e ben 10.000 Punti Esperienza per la prima partita del giorno (bonus valido ogni 24 ore). Pare inoltre che il badge avrà tre diverse versioni e cambierà in base alla data nella quale avete iniziato a giocare al battle royale di Respawn Entertainment.

Per quello che riguarda invece la Serie 3 della modalità competitiva, il team di sviluppo ha deciso di inserire svariate novità per tenere alto l'interesse dei giocatori e rendere il traguardo più alto, ovvero il raggiungimento del grado Apex Predator, ancor più complesso. Tra i gradi Diamante e Predator è stato infatti aggiunto Master, che necessita di ben 10.000 PC per essere raggiunto. Altra novità riguarda poi l'introduzione delle Divisioni, che divideranno la stagione competitiva in due parti: una che terminerà il 23 marzo e sarà ambientata nei Confini del Mondo e l'altra che si concluderà il 5 maggio e avrà luogo nel Canyon dei Re.

Ecco di seguito il costo in PC dei biglietti per partecipare ad una partita competitiva della Stagione 4:

le partite Bronzo saranno gratuite

le partite Argento costeranno 12 PC

le partite Oro costeranno 24 PC

le partite Platino costeranno 36 PC

le partite Diamante costeranno 48 PC

le partite Master costeranno 60 PC

le partite Predatore Apex costeranno 60 PC

In chiusura, vi ricordiamo che sul sito ufficiale trovate ogni singolo dettaglio circa il competitivo della prossima stagione di Apex Legends, che vi ricordiamo avrà inizio il 4 febbraio 2020.