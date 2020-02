Apex Legends Stagione 4: Revenant e le modifiche alla mappa nel primo gameplay trailer

La scorsa settimana, Electronic Arts e Respawn Entertainment ci hanno sorpreso pubblicando il primo trailer della Stagione 4 di Apex Legends, che ci ha raccontato la storia delle origini di Revenant, la nuova Leggenda pronta a lanciarsi nell'arena spietata del battle royale.

Quest'oggi, come promesso, hanno mostrato il primo gameplay trailer ufficiale della Stagione 4, che ha messo da parte la storia per offrire un corposo assaggio dell'azione vera e propria, e in particolar modo delle abilità che la nuova Leggenda sarà in grado di utilizzare in combattimento. Il filmato mette inoltre in evidenza le novità della stagione 4 e i cambiamenti alla mappa, sulla quale sorgerà il nuovo Planet Harvester, la prima cosa che i giocatori noteranno atterrando. Si tratta di una struttura voluta dalla Hammond Robotics per l'estrazione di metalli preziosi dal sottosuolo (per motivi sconosciuti), il cui "raggio" rosso potrà essere visto da qualsiasi punto dell'isola. Trovate il trailer in apertura di notizia, buona visione!

Assimilazione (così s'intitola la Stagione 4 di Apex Legends) prenderà il via domani 4 febbraio, e oltre a Revenant, un cyborg consumato dall'odio e ossessionato dalla vendetta, introdurrà anche un nuovo Pass Battaglia con più di 100 ricompense (tra cui skin leggendarie, Pack Apex, schermate di caricamento e pacchetti musica), il fucile di precisione a otturatore scorrevole Sentinel e la Serie 3 della Modalità Classificata. Lo stesso giorno cominceranno le celebrazioni dell'anniversario di Apex Legends, che proseguiranno fino all'11 febbraio e permetteranno di sbloccare la decorazione arma Origami creatura volante, un badge fedeltà e ben 10.000 Punti Esperienza per la prima partita di ogni giorno.