Apex Legends, Stagione 5: in arrivo una sorpresa per i fan di Titanfall!

In attesa della futura implementazione del cross-play in Apex Legends, sembra che la community attiva sul battle royale sia in procinto di assistere all'introduzione in-game di qualche interessante novità.

Ad offrire una piccola anticipazione in tal senso è stato il team di Respawn Entertainment, protagonista di una recente intervista concessa alla redazione di Game Informer. Tra i molteplici argomenti trattati durante la chiacchierata, ha fatto la sua comparsa anche la possibile introduzione nel free to play di elementi provenienti direttamente dal franchise di Titanfall, che conta attualmente all'attivo due titoli.

Per tutta risposa, la software house ha offerto al pubblico un piccolo teaser. "Stiamo introducendo costantemente elementi tratti dall'universo di Titanfall. - ha evidenziato uno degli sviluppatori di Apex Legends - Abbiamo costruito un mondo straordinario in Titanfall e Titanfall 2 e vogliamo essere certi di continuare a svilupparlo. Dirò questo: potrebbe essere in arrivo una piacevole sorpresa per i fan di Titanfall all'interno della Stagione 5". Purtroppo, non sono stati offerti ulteriori indizi, ma la community si è scatenata in speculazioni di ogni tipo, dall'introduzione dei Titani in Apex Legends, all'arrivo di nuove Leggende.



In attesa di saperne di più, ricordiamo che nel febbraio 2019, Respawn aveva confermato l'avvio dello sviluppo di un nuovo progetto legato a Titanfall.