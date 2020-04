Apex Legends Stagione 5, avvistato un nuovo indizio in-game!

È ormai partito ufficialmente il conto alla rovescia per l'inizio della Stagione 5 di Apex Legends: l'attuale quarta Stagione avrà infatti termine il prossimo 5 maggio.

Ad ora non è chiaro che cosa accadrà all'interno dell'universo del battle royale, ma il team di Respawn Entertainment si sta divertendo a stuzzicare la curiosità della propria community. Direttamente all'interno del gioco hanno infatti iniziato a fare la propria comparsa strani indizi, alcuni dei quali hanno fatto pensare ad una inaspettata correlazione tra Apex Legends e Titanfall 2. In particolare, a destare l'attenzione del pubblico è stato un particolare device rinvenuto presso Confini del Mondo e che riporta impressa su di sé la dicitura "ARES".



Ora, anche nella zona di Planet Harvester è stato avvistato un dispositivo dello stesso tipo, dal quale viene emesso un segnale piuttosto misterioso. In particolare, ne emergono le seguenti espressioni: "Jaimie dice Capacitor. Quanto è grande? Perlustrato il luogo. Morto. Fine. Controllare a Ovest". I diversi messaggi avvistati dai giocatori nella mappa di gioco sembrano voler offrire un'indicazione sulla direzione della Stagione 5 di Apex Legends: di cosa pensate possa trattarsi?



In attesa di nuovi rinvenimenti da parte del pubblico, ricordiamo che il team ha promesso che presto arriverà una funzione di riconnessione in Apex Legends.