Apex Legends: la Stagione 5 introdurrà la prima Quest e delle missioni PvE

Dopo averci mostrato il primo gameplay trailer della Stagione 5 di Apex Legends - "La Fortuna degli Audaci" - i ragazzi di Respawn Entertainment ci hanno presentato una delle più grandi novità che hanno in serbo per i giocatori del battle royale: la prima Season Quest, intitolata "The Broken Ghost".

La quest accompagnerà i giocatori per l'intera stagione sfidandoli a collezionare nove pezzi di un misterioso artefatto chiamato, appunto, The Broken Ghost. Ogni giorno potranno collezionare un Treasure Pack partecipando ai match competitivi di Apex Legends - Duo, Trio, Modalità a Tempo e Classificate. Si tratta di un nuovo oggetto collezionabile (massimo uno al giorno) che contiene Metalli Creazione, XP per il Pass Battaglia e l'abilità di partecipare ad una nuova Caccia Settimanale.

Le Cacce Settimanali si svolgono nel Canyon del Re in versione notturna e permettono ai giocatori di recuperare i pezzi dell'artefatto. Sono 9 in totale e possono essere affrontate in solitaria oppure in squadra. Anche se è possibile partecipare ad una Caccia Settimanale ogni volta che si vuole, il pezzo viene assegnato solamente se la relativa caccia è stata sbloccata in uno dei Treasure Pack. Le Cacce sono delle incursioni PvE nel Canyon del Re (sempre in notturna) in cui i giocatori dovranno raggiungere una determinata location, recuperare il pezzo dell'artefatto e nel frattempo sopravvivere agli assalti dei Prowlers, bestie già incontrate nelle Prove di Bloodhound.

Completando le Cacce, i giocatori otterranno delle ricompense e sbloccheranno i capitoli della storia The Broken Ghost: perché tutti quanti, compresa la Hammond Robotics, vogliono mettere le mani su di esso? Ovviamente, coloro che otterranno tutti e nove i pezzi riceveranno ulteriori ricompense e scopriranno un grande segreto...

La Stagione 5 di Apex Legends prenderà il via martedì 12 maggio. La prima Caccia Settimanale, invece, diverrà disponibile martedì 19 maggio, dopodiché le restanti 8 verranno messe a disposizione a cadenza settimanale. La Stagione 5 introdurrà anche la nuova Leggenda Loba, un nuovo Pass Battaglia e la Serie 4 della Modalità Classificata.