Apex Legends Stagione 5: ecco Loba, la nuova Leggenda!

Mancano ancora dodici giorni all'inizio della Stagione 5 di Apex Legends, ma Respawn Entertainment ha già rotto gli indugi e ci ha presentato la nuova Leggenda che i giocatori potranno condurre in battaglia!

Si chiama Loba, ed è descritta come una donna "elegante, sofisticata ed intraprendente che ottiene sempre ciò che vuole". Per un gameplay vero e proprio, e per scoprire le sue abilità, dovremo pazientare ancora, ma in compenso il team di sviluppo ha pubblicato un filmato che ci ragguaglia sulla sua storia, intitolato "L'eredità di una ladra". A quanto pare, Loba ha perduto suo padre quando era ancora una ragazzina, e crescendo è diventata una delle ladre più abili in circolazione. A quel punto, la sua storia si ricollega a quella di Revenant, la Leggenda introdotta con la Stagione 4: nella fasi finali del filmato si scopre che l'uomo assassinato da Revenant nel trailer di presentazione della Stagione 4 di Apex Legends era proprio il padre di Loba, e che quest'ultima era la bambina china sul suo corpo senza vita!

Prima di lasciarvi alla visione del trailer delle origini di Loba, ricordiamo che la Stagione 5 di Apex Legends prenderà il via il prossimo 12 maggio. Intanto, le versioni PS5 e Xbox Series X di Apex Legends sono spuntate in un annuncio di lavoro.