Apex Legends Stagione 5: un nuovo indizio fa pensare a Titanfall 2

Mancano meno di tre settimane al termine della Stagione 4 di Apex Legends, fissato per il 5 maggio, e Respawn Entertainment ha già cominciato a disseminare degli indizi sul futuro del battle royale.

All'inizio di aprile, un portavoce del team californiano ha anticipato l'arrivo di una "piacevole sorpresa" legata al franchise di Titanfall durante la Stagione 5 di Apex Legends (i due franchise, ricordiamo, sono ambientati in luoghi differenti del medesimo universo). Ebbene, sembra gli sviluppatori stiano già cominciando a preparare il terreno per ciò che verrà: con un recente modifica, hanno introdotto un misterioso datapad all'interno della Cupola, una struttura ubicata a sud-est della mappa Confini del Mondo. L'oggetto in questione ha impresso su di sé il logo della Divisione ARES, e una volta esaminato spiega ai giocatori che ci sono altre stanze segrete da scoprire nei Laboratori Singh del Canyon dei Re. Guardate voi stessi nel video allegato in calce.

Cosa c'entra Titanfall 2? Se avete giocato allo sparatutto in prima persona, allora saprete bene che la Divisione ARES (acronimo di Archaeological RESearch) è coinvolta negli avvenimenti di una delle missioni più memorabili del gioco, "Causa ed Effetto", che ha luogo sul pianeta Typhoon. L'ARES intendeva riparare la Fold Weapon, un'arma capace di piegare lo spazio e il tempo, per utilizzarla come distruttrice di mondi. Alla fine, grazie alle azioni del giocatore e del suo fidato titano, l'arma fortunatamente viene distrutta.

Cosa c'entra l'ARES con Apex Legends? Qualcuno sta cercando di riportare in funzione la Fold Weapon? Domande senza risposta, al momento. Ciò che è certo, è che sta avvenendo una convergenza tra Titanfall 2 e Apex Legends, che potrebbe movimentare un bel po' la quinta stagione del battle royale. Prima di salutarvi, ricordiamo che è in corso l'evento Via degli Antichi di Apex Legends.