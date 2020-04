Apex Legends, la Stagione 5 posticipata, ma è in arrivo una nuova LTM!

Mentre prosegue la caccia dei giocatori ai nuovi indizi sulla Stagione 5 di Apex Legends disseminati all'interno del battle royale, giunge un'importante comunicazione da parte di Respawn Entertainment.

La software house ha infatti confermato che la Stagione 5 di Apex Legends non avrà inizio, come sino ad ora previsto, in data 5 maggio, bensì con qualche giorno di ritardo. Tramite il cinguettio che trovate in calce a questa news, l'account Twitter ufficiale del free to play ha reso noto che la Stagione 5 prenderà ufficialmente il via il prossimo 12 maggio: di conseguenza, sarà contestualmente estesa la durata della Stagione 4.

Non si tratta però dell'unica novità: Respawn Entertainment ha infatti reso noto che è in dirittura di arrivo una nuova Modalità a Tempo Limitato, denominata dal team "Battle Armor". Quest'ultima vedrà uno speciale evento prenderà il via nell'area di Confini del Mondo a partire dal prossimo martedì 28 aprile. Quest'ultima si protrarrà per 14 giorni, sino all'inizio della Stagione 5 di Apex Legends, scandita da una serie di evoluzioni che segneranno l'approssimarsi della fine della quarta Stagione. Per l'intera durata dell'evento, si alterneranno i tipi di armatura: solo uno sarà reso disponibile e i giocatori entreranno nei match con quest'ultimo automaticamente equipaggiato.



Nel frattempo, Respawn dovrebbe star lavorando anche ad una futura introduzione del crossplay in Apex Legends.