Apex Legends, Stagione 6 alla Massima Potenza: scopriamo il nuovo Battle Pass

Alla vigilia del giorno destinato a segnare il debutto della Stagione 6 di Apex Legends, intitolata Massima Potenza, i ragazzi di Respawn Entertainment ci hanno portato alla scoperta del nuovo Pass Battaglia che animerà la progressione del battle royale nelle prossime settimane.

Nel trailer condiviso per l'occasione, possiamo avere un assaggio degli oltre 100 nuovi oggetti sbloccabili dagli acquirenti del Pass Battaglia della Stagione 6 di Apex Legends, che come al solito sarà proposto a 950 Monete Apex. I meno pazienti potranno acquistare il Bundle Pass Battaglia a 2.800 Monete Apex, che offre lo sblocco immediato dei primi 25 livelli. Salendo di livello nel Pass i giocatori avranno l'opportunità di mettere le mani su oggetti esclusivi come Skin Leggendarie per gli eroi, Pack Apex e una novità assoluta, gli olospray. Le immagini valgono più di mille parole, per cui siete invitati a guardare il trailer in apertura di notizia.

La Stagione 6 di Apex Legends, che prenderà il via domani 18 agosto, introdurrà la nuova Leggenda Rampart, la regina della tecnologia che si è fatta un nome nei combattimenti clandestini, il nuovo sistema di creazione, la Stagione 6 Classificata e l'arma Volta, un SMG ad energia.