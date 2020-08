Apex Legends, la Stagione 6 è qui! Tutte le novità, dal crafting agli scudi Evo

Come ampiamente preannunciato, oggi è ufficialmente cominciata la Stagione 6 di Apex Legends, denominata Massima Potenza, che ha portato all'interno del battle royale un po' d'aria fresca.

Le principali novità le abbiamo già ampiamente descritte nei giorni scorsi. Ad esempio, vi abbiamo presentato la nuova Leggenda Rampart, esperta di tecnologia che si è fatta un nome nei combattimenti clandestini, così come il nuovo Pass Battaglia della Stagione 6 con oltre 100 oggetti sbloccabili (cui gli olospray), i cambiamenti della mappa I Confini del Mondo, il nuovo SMG ad energia Volta e la Stagione 6 Classificata

Le novità, in ogni caso, non terminano qui, poiché Respawn ha anche inserito un nuovo Sistema di Creazione: in alcuni punti di interesse sono ora presenti dei dispositivi dai quali potrete estrarre dei materiali (la loro posizione cambia in ogni partita). Piccole quantità di materiali si trovano anche nelle capsule bottino. Una volta ottenuti dovete portarli al Replicatore, uno strumento in grado di costruire otto tipi diversi di oggetti. Alcuni saranno disponibili a rotazione giornaliera o settimanale, e vi basterà controllare la schermata di selezione della modalità e la mappa per scoprire cosa c'è attualmente in rotazione.

Settimanali - Consumabili di alto livello ed equipaggiamento;

Giornalieri - Armi e accessori.

L'altra importante novità della Stagione 6 è rappresentata dallo stravolgimento del sistema delle Armature. Lo scudo Evo è l'unica armatura disponibile ed è in grado di evolversi. Ci sono diversi modi per farlo salire di livello, come infliggere danni e raccogliere materiali. Gli scudi bianchi, blu e viola che trovate sul campo non sono altro che scudi Evo pre-livellati. L'unica eccezione è lo scudo dorato, che come al solito può essere trovato solo molto raramente.

Ecco i requisiti di danno necessari per farli salire di livello:

Danni per farlo diventare bianco - 50

Danni per farlo diventare blu - 125

Danni per farlo diventare viola - 250

Danni per farlo diventare rosso - 500

Al replicatore potete anche depositare lo scudo Evo, per ridurre la quantità di punti necessaria per farlo salire di livello. E se siete già vicini al livello successivo, il replicatore potrebbe persino farlo evolvere.