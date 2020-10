Apex Legends Stagione 7: in arrivo Horizon, la mappa Olympus e tante novità

Nell'appuntamento speciale su Apex Legends pianificato da Respawn, i ragazzi della sussidiaria di EA presentano ufficialmente la Stagione 7 del loro iconico battle royale. La prossima fase ingame dello sparatutto gratuito sarà foriera di novità e sorprese, sia per i neofiti che per i giocatori più esperti.

Nel nuovo filmato sulla Storia di Frontiera, Respawn dipinge il quadro contenutistico e narrativo della Stagione 7 per svelare Horizon, la nuova Leggenda che si appresta ad entrare nel roster dei personaggi di Apex Legends.

Horizon ci viene descritta come una brillante astrofisica che è riuscita a fuggire per miracolo da un buco nero e che, proprio per questo, scopre di aver acquisito un potere che le consente di manipolare la gravità. Con Horizon, nella dimensione sci-fi di Apex Legends farà il suo ingresso anche Olympus, una città ipertecnologica che galleggia tra le nuvole: il nuovo scenario obbligherà perciò le Leggende a valutare con attenzione gli spostamenti e i salti da compiere da una zona all'altra della mappa, il tutto per evitare di cadere nel vuoto e concludere prematuramente la propria partita.

Sempre nel corso della Stagione 7 di Apex Legends avremo l'opportunità di creare dei Club e, durante la partita, potremo servirci del Tridente, un'astronave che consentirà degli spostamenti veloci tra le aree dell'Olympus. Il lancio della nuova Season di Apex Legends è previsto per il 4 novembre su PC (Origin e Steam), PS4 e Xbox One.