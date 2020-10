Apex Legends, la Stagione 7 è in arrivo: svelata in video la Champion Edition

Incuranti dei rumor sui nuovi contenuti di Star Wars Jedi Fallen Order, i ragazzi di Respawn si preparano per la partenza della Stagione 7 di Apex Legends annunciando in video la Champion Edition, una "versione deluxe" rivolta ai fan di lungo corso e a chi si avvicina solo adesso al battle royale di EA.

Alla conclusione dell'attuale Season di Apex Legends, prevista presumibilmente per il 10 novembre 2020, sarà infatti possibile acquistare la Champion Edition di Apex Legends al prezzo di 39,99 dollari su Origin, negli store digitali di PS4 e Xbox One (come pure di PS5 e Xbox Series X ed S) e presso alcuni rivenditori selezionati.

All'interno di questa edizione digitale di Apex Legends troveremo un codice per sbloccare tutte e 9 le Leggende dell'FPS, ossia Caustic, Mirage, Octane, Wattson, Crypto, Revenant, Loba, Rampart e il personaggio misterioso della Stagione 7.

La Champion Edition comprende anche un pacchetto con 1.000 monete Apex, la Gun Charm "Emperor Nessy XIV" e le skin "Risen Queen" (Wraith), "Forged Knight" (Revenant), "Hallowed Spirit" (Crypto), "Curse of the Awaken" (Triple Take), "Slayer’s Lancer" (Flatline) e "Jaded Myth" (Sentinel). In cima alla notizia trovate il trailer di annuncio della Champion Edition di Apex Legends, dove è possibile udire la voce di Mirage mentre presenta i contenuti di questa versione speciale e anticipa l'arrivo di una nuova Leggenda nell'universo sci-fi del battle royale.