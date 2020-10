Apex Legends, Stagione 7: data d'inizio svelata dai dataminer?

Mentre la community attiva nel battle royale di Respawn Entertainment attende l'avvio dell'evento di Halloween di Apex Legends, spuntano nuovi indizi sulla prossima stagione del titolo.

A stuzzicare la curiosità dei giocatori è, come spesso accade, l'attività dei dataminer, sempre pronti ad analizzare nel minimo dettaglio i file che compongono i titoli più popolari. Questa volta, nello specifico, a realizzare un avvistamento interessante è stato l'utente attivo su Twitter come Shrugtal. Come potete verificare in calce a questa news, l'appassionato ha segnalato in un cinguettio alcuni riferimenti contenuti nel codice di Apex Legends e legati alla possibile evoluzione del free to play.

Nello specifico, secondo quanto sostenuto dal dataminer, la Stagione 7 di Apex Legends potrebbe prendere il via tra relativamente poco tempo. La data identificata corrisponde al prossimo mercoledì 4 novembre, con l'appuntamento che potrebbe prendere il via alle ore 10:00 CT. L'orario indicato, se corretto, corrisponderebbe alle 05:00 di giovedì 5 novembre secondo il fuso orario italiano. Al momento, non vi sono conferme in merito da parte di Respawn Entertainment né in merito all'inizio della prossima Stagione né in merito a quelli che saranno i nuovi contenuti: molti giocatori sono però pronti a scommettere sull'arrivo di Horizon in Apex Legends.