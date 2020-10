Apex Legends Stagione 7: Mirage verrà potenziato in qualche modo, assicura Respawn

Quest'oggi è cominciato il gran finale della Stagione 6 di Apex Legends, l'atteso evento di Halloween Fight of Fright, che terrà impegnati i giocatori fino al prossimo 3 novembre. Come al solito, tuttavia, c'è già chi pensa al futuro, ossia alla Stagione 7 che secondo le più recenti indiscrezioni dovrebbe cominciare il 5 novembre.

A giudicare dalle parole del Senior Game Designer Daniel Klein, oltre a tanti nuovi contenuti, la Stagione 7 porterà con sé anche un potenziamento per Mirage, Leggenda presente nel battle royale fin dall'inizio e che basa il suo stile di gioco interamente sull'arte dell'illusione. Sono in tanti a ritenere che non sia sufficiente efficace contro le altre Leggende, e su Reddit ci sono molte discussioni al riguardo.

Un paio di settimane fa un giocatore ha proposto un cambiamento che potrebbe permettergli di confondere ulteriormente i nemici e, di conseguenza, renderlo più forte in combattimento: delle esche olografiche che mimano l'azione dello sparo, senza tuttavia arrecare danno per davvero. La proposta ha attirato l'attenzione di Klein, il quale ha risposto: "Delle esche che sparano dei proiettili a salve sarebbe un'opzione troppo esagerata. Non ho dubbi che sarebbe molto efficace e potente, ma mi spaventano le possibili ripercussioni sulla leggibilità dell'azione. Sto provando qualcosa di differente per la Stagione 7, che pure porta con sé dei problemi di leggibilità, ma inferiori a quelli delle esche che sparano proiettili a salve. Staremo a vedere come va".

L'opzione proposta dal giocatore è stata scartata, ma una cosa è certa: Mirage riceverà un potenziamento in occasione del lancio della Stagione 7 di Apex Legends. Contenti?