Apex Legends Stagione 7: nuovo video sulle abilità dell'astrofisica Horizon

Dopo aver mostrato mappa e Tridente di Apex Legends Stagione 7, i ragazzi di Respawn confezionano un video che illustra le abilità di Horizon, l'astrofisica che si prepara a fare il suo ingresso nell'universo sparatutto del battle royale gratuito di Electronic Arts.

La nuova partecipante agli Apex Games è riuscita a sfuggire a un buco nero e acquisire i poteri del Branthium, un elemento che si può reperire solo nel disco di accrescimento di una stella ormai collassata.

Il suo impegno nelle attività competitive di Apex Legends gli consentirà di racimolare i soldi che le serviranno a tornare indietro nel tempo per riabbracciare suo figlio. Non c'è da sorprendersi, quindi, se le straordinarie competenze di Horizon si rifletteranno nelle abilità e nelle tecniche adottate da questa Leggenda, merito anche della sua tuta spaziale personalizzata che le consente di resistere alle cadute da grandi altezze e di controllare in modo più efficace i movimenti in aria.

Il set di poteri di Horizon comprende anche degli ascensori gravitazionali che le permettono di lanciarsi verso l'alto e il NEWT, uno strumento che gli offre l'opportunità unica di creare un piccolo buco nero che risucchia gli avversari al suo interno. L'ingresso di Horizon nella famiglia di Apex Legends è previsto per il 4 novembre su PC, PS4 e Xbox One: nell'attesa, vi lasciamo in compagnia della nostra anteprima esclusiva di Apex Legends Stagione 7, con tutte le novità e le sorprese legate all'ambientazione inedita, alle attività da svolgere e alle modifiche al programma competitivo.