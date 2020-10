Apex Legends Stagione 7: il trailer di lancio mostra la mappa e il Tridente

A pochi giorni dal lancio della Stagione 7 di Apex Legends, fissato per il 4 novembre, Respawn Entertainment ed Electronic Arts hanno pubblicato il trailer di lancio.

Il filmato funge da introduzione all'arco narrativo che caratterizzerà Ascensione - così s'intitola la Stagione 7 di Apex Legends - e, pur non essendo realizzato con il motore di gioco, ci dà un corposo assaggio dell'estetica e della conformazione della nuova mappa di gioco, Olympus, una città sospesa tra le nuvole dove bisogna stare molto attenti a dove si mettono i piedi. Gli spunti del trailer non terminano qui, poiché ci mostra in azione anche il Tridente, il primo veicolo della storia di Apex Legends, la nuova leggenda Horizon, una brillante astrofisica che è riuscita a sfuggire a un buco nero e intende sfruttare la sua conoscenza della gravità per mantenere una promessa.

La stagione 7, al via mercoledì 4 novembre, introdurrà anche un Pass Battaglia con oltre 100 ricompense, una nuova Stagione Classificata, il sistema dei Club (con il quale trovare giocatori e creare delle community) e segnerà il debutto di Apex Legends su Steam.