Apex Legends: parte la Stagione 7! Trailer sulle novità del Pass Battaglia

Dopo il video gameplay sull'astrofisica Horizon, i ragazzi di Respawn lanciano ufficialmente la Stagione 7 di Apex Legends e illustrano in video le novità del relativo Pass Battaglia.

Il trailer confezionato dalla sussidiaria di Electronic Arts delinea i contenuti sbloccabili progredendo nei livelli del Pass Battaglia della Stagione 7. La nuova fase ingame di Apex Legends consentirà a tutti gli appassionati del battle royale di acquisire degli oggetti cosmetici leggendari come le skin Gran Classe di Wraith, Moda Flash di Octane e All'Avanguardia di R-99.

Per tutta la sua durata, la Stagione Ascensione offrirà oltre 100 oggetti esclusivi, olospray, skin speciali, Pack Apex, schermate di caricamento, emote di lancio, pacchetti musica, frasi e altro ancora. L'acquisto del Pass Battaglia consente agli appassionati dello sparatutto free to play di ricevere subito la skin leggendaria Perfezione Raffinata per il Prowler e tre nuove Skin Leggenda.

Sempre durante la fase Ascensione di Apex Legends, agli utenti verrà data l'opportunità di cimentarsi in sfide giornaliere e settimanali uniche per sbloccare ulteriori elementi di customizzazione per il proprio alter-ego. Sulle pagine di Everyeye.it trovate un nostro approfondimento sulle novità della Stagione 7 Ascensione di Apex Legends.