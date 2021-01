Apex Legends, la Stagione 8 si avvicina: nuovo teaser da Respawn

Mentre i videogiocatori possono approfittare per qualche giorno del temporaneo ritorno della mappa Canyon dei Re in Apex Legends, il team di Respawn Entertainment si diverte a stuzzicare la curiosità della community.

Dall'account Twitter ufficiale del battle royale, giunge infatti un nuovo teaser dedicato all'arrivo della prossima stagione del free to play. Nel cinguettio, che potete visionare direttamente in calce a questa news, è in particolare disponibile un brevissimo filmato. Quest'ultimo offre alcuni interessanti indizi su quella che sarà la futura evoluzione della lore di Apex Legends. Nello specifico, Respawn Entertainment sembra suggerire un cambiamento ai vertici del potere politico alla guida di Salvo, pianeta che sino ad oggi aveva fieramente conservato la propria indipendenza. Tale condizione è tuttavia destinata a mutare, in seguito all'apparente raggiungimento di un accordo con il Syndicate Group.



Un mutamento negli equilibri interessante, che potrebbe generare alcuni effetti sul battle royale. In particolare, la community sta avanzando ipotesi legate ad una Stagione 8 proprio all'insegna di Salvo. Il pianeta potrebbe dare origine ad una nuova mappa per Apex Legends, mentre dal medesimo angolo della galassia potrebbe anche giungere una ulteriore Leggenda. Al momento, ovviamente, si tratta di semplici ipotesi: non resta che attendere la Stagione 8 per saperne di più! Nel frattempo, anche i dataminer partecipano al dibattito, suggerendo l'arrivo di una modalità Death Match in Apex Legends.