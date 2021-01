Apex Legends Stagione 8: facciamo la conoscenza di Fuse, la nuova leggenda

Respawn Entertainment ha finalmente tolto i veli alla Stagione 8 di Apex Legends, che il prossimo 2 febbraio (anche su Nintendo Switch) rimescolerà ancora una volta le carte in tavola introducendo un bel po' di novità e, soprattutto, una nuova Leggenda: signore e signori, ecco a voi Fuse, un baffuto uomo con un braccio meccanico originario del pianeta Salvo.

"Ci sono amici che ti incoraggiano a seguire i tuoi sogni. Altri, invece, non riescono a voltare pagina. Vai su Salvo e scopri se Fuse riuscirà ad arrivare agli Apex Games tutto intero". Per presentare la nuova Leggenda, lo studio di sviluppo californiano ha preparato un nuovo corto animato della serie "Storie di Frontiera" intitolato "Una leggenda d'oro", che potete ammirare in tutta la sua bellezza in cima a questa notizia (potete attivare i sottotitoli in italiano dal player di YouTube). Non conosciamo ancora le sue abilità nel dettaglio, ma da quanto è possibile vedere nel filmato, che narra di un'amicizia tormentata, sembra che Fuse avrà una spiccata propensione per gli esplosivi...

Respawn Entertianment ha anche anticipato degli importanti cambiamenti per la mappa King's Canyon, oltre all'arrivo di una nuova arma, un fucile a leva chiamato Ripetitore 30-30. Abbiamo raccolto tutto ciò che sappiamo, anche in merito al pianeta Salvo, nel nostro speciale sulla Stagione 8 di Apex Legends.