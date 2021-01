Apex Legends Stagione 8: Fuse si presenta nell'esplosivo trailer di lancio

Mancano ancora 12 giorni al debutto della Stagione 8 di Apex Legends, ma Respawn Entertainment, alla quale piace fare le cose per bene, ha già condiviso con tutti i giocatori del battle royale il trailer di lancio.

Realizzato con l'ormai iconico stile che contraddistingue tutti i cortometraggi animati che ci narrano la storia di Apex Legends, il trailer di lancio vede Fuse presentarsi in pompa magna al pubblico in festa del Canyon dei Re. Un attacco a sorpresa di Maggie, una sua vecchia conoscenza già presentata nella storia delle origini di Fuse, mette a ferro e fuoco l'area e, con una grande esplosione, la cambia per sempre.

Le modifiche alla mappa Canyon dei Re non sono ancora state rivelate, ma rappresenteranno una delle novità della Stagione 8 di Apex Legends, denominata appropriatamente "Caos". I giocatori possono ovviamente aspettarsi anche Fuse in qualità di nuova Leggenda, descritto come un uomo forte e sicuro di sé che spesso agisce senza un piano, e che preferisce far saltare in aria qualcosa e poi pensare alle conseguenze. Prevista anche una nuova arma, il 30-30 Repeater, un fucile a leva originario di Salvo (il pianeta natale di Fuse) che distrugge gli avversari grazie ad una potenza di fuoco devastante. Non mancheranno all'appello neppure un nuovo Pass Battaglia e la Stagione Classificata 8.

La Stagione 8 comincerà martedì 2 febbraio. Lo stesso giorno Apex Legends dovrebbe arrivare anche su Nintendo Switch.