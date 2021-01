Apex Legends Stagione 8: nuovo video su abilità ed equipaggiamenti di Fuse

A ormai pochi giorni dal lancio dell'esplosiva Stagione 8 di Apex Legends, i ragazzi di Respawn ci offrono un piccolo antipasto delle novità previste con la prossima fase ingame dello sparatutto gratuito confezionando un video sulle abilità e sugli equipaggiamento di Fuse.

Dopo essere finita al centro delle polemiche per le accuse di plagio da un gioco indie, la prossima Leggenda che entrerà a far parte del roster di personaggi di Apex Legends manifesterà ingame tutta la sua "propensione dinamitarda" grazie al suo braccio meccanico che gli consentirà di lanciare le granate a una distanza sensibilmente maggiore rispetto a quella raggiungibile dagli altri combattenti.

A questa importante abilità passiva, Fuse aggiungerà anche un potenziamento tattico che gli permetterà di proiettare sul nemico una salva di bombe a grappolo che, se opportunamente indirizzate, saranno in grado di arrecare un enorme quantativo di danni nell'area raggiunta dalle schegge.

Sulla falsariga degli equipaggiamenti tattici e passivi ci sarà The Motherlode, l'abilità Ultimate di Fuse che assumerà la forma di un lanciarazzi ipertecnologico che farà cadere dal cielo un anello di fuoco con cui avvolgere lo sfortunato bersaglio ed eventualmente i compagni di squadra che si troveranno nelle sue immediate vicinanze.



Date un'occhiata al nuovo video e diteci che cosa ne pensate di Fuse, il cui ingresso nell'agone battle royale di Apex Legends è atteso per il 2 febbraio su PC, PS4 e Xbox One in coincidenza dell'inizio della Stagione 8 Mayhem.