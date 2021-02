Apex Legends Stagione 8: il trailer del Pass Battaglia precede il video reveal su Switch

A conferma delle indiscrezioni su Apex Legends per Nintendo Switch, il Game Director di Respawn Chad Grenier fissa per domani, 2 febbraio, la pubblicazione del video che svelerà finalmente la versione del battle royale per la console ibrida Nintendo. Nel frattempo, ecco il trailer del Pass Battaglia della Stagione 8.

Ad accompagnare il messaggio condiviso dal rappresentante della sussidiaria di EA sull'imminente reveal di Apex Legends per Nintendo Switch troviamo infatti il filmato che descrive il sistema di progressione e le attività da svolgere durante la Stagione 8 Mayhem dello sparatutto sci-fi.

Tra le ricompense previste nei 100 livelli di cui si compone il Pass Battaglia della nuova Season di Apex Legends troviamo pacchetti di musica, schermate di caricamento, emote di lancio, frasi e altro ancora.

Il piatto forte dell'offerta contenutistica del nuovo Battle Pass sarà però rappresentato dalle ricompense uniche da sbloccare tra Pack Apex, potenziamenti XP e personalizzazioni speciali come le skin leggendarie Misure Drastiche per Bangalore (livello 25), Cattiveria pura per Lifeline (livello 50) e DMR X-1 per il Longbow (livello 100). L'acquisto del bundle sblocca istantaneamente i contenuti dei primi 25 livelli.

Qualora ve lo foste perso, eccovi l'esplosivo video di Fuse per la Stagione 8 di Apex Legends che ci ricorda della partenza per domani, martedì 2 febbraio, della nuova fase ingame del battle royale di Electronic Arts.