Apex Legends: ecco le statuine di Bangalore, Mirage e Bloodhound

È ormai noto che Weta Workshop ha stretto un accordo con Electronic Arts per realizzare il merchandise ufficiale di Apex Legends e, dopo aver mostrato la micro-statuina di Pathfinder, ecco che arrivano le immagini di nuovi prodotti della serie.

A mostrarsi negli scatti sono le statue appartenenti alla serie Mini-Epics di Bloodhound, Mirage e Bangalore. Pathfinder fa invece parte della linea Micro-Epics ed ha dimensioni particolarmente ridotte. Le statue dei restanti personaggi sembrano alte più o meno 15 centimetri e ripropongono in maniera piuttosto dettagliata gli eroi presenti nel gioco. Al momento non si conosce la data d'uscita di questa serie di prodotti, ma sappiamo con certezza che arriveranno sul mercato entro la fine dell'anno. Basandoci sul prezzo degli altri prodotti appartenenti alla stessa linea, si può intuire che il costo di queste statue sarà di circa 30/50 euro in base alle dimensioni e alla serie.

A proposito del battle royale di Respawn, sapevate che è in arrivo la Stagione 2 di Apex Legends? Il prossimo 2 luglio arriveranno anche la modalità competitiva e la leggenda Wattson, in grado di posizionare barricate e proteggere i propri compagni. Durante l'EA Play sono inoltre state mostrate alcune delle nuove skin leggendarie di Apex Legends, in arrivo con il secondo pass stagionale.