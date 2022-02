Apex Legends, steamer chiede aiuto ai compagni, ma arriva la polizia: efficienza canadese!

Lasciarsi trasportare durante una sessione di gioco non è certamente un evento raro, soprattutto se ci si sta divertendo in compagnia. A volte, però, è bene ricordare che chi non si trova in casa con noi potrebbe fraintendere!

È una lezione che lo streamer canadese "Vuzby" ha imparato di recente, in seguito ad un bizzarro ed inaspettato evento. Nel bel mezzo di una partita in multiplayer ad Apex Legends, il giocatore si è infatti ritrovato alle spalle due poliziotti. Come è potuto succedere? In verità è molto semplice: nel corso della diretta dedicata al battle royale di Respawn, Vuzby si è ritrovato in difficoltà, ed ha più volte chiesto aiuto ai suoi compagni di squadra. Complici la concitazione della partita e l'utilizzo delle cuffie, lo streamer deve aver però utilizzato un tono di voce decisamente troppo alto.



Il risultato è facile da immaginare: un vicino ha sentito le urla e le richieste di aiuto di Vuzby e, comprensibilmente, ha frainteso la situazione. Nel giro di pochi minuti, sono dunque intervenuti due poliziotti, accorsi presso l'abitazione dello streamer con l'intento di offrire supporto ad un cittadino in difficoltà. Le forze dell'ordine si sono tuttavia sorprese quando giunti sul luogo si sono visti aprire la porta dalla fidanzata di Vuzby, che li ha poi condotti dallo streamer per consentire loro di verificare la situazione. Fortunatamente, riferisce, il content creator, i due poliziotti non si sono arrabbiati, ma anzi, sollevati che tutto fosse a posto, hanno finito per chiedere il nome del canale Twitch di Vuzby!



Nel caso in cui decidiate di dedicarvi al evento speciale per l'anniversario di Apex Legends, ricordate perciò di moderare il tono di voce!