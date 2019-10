Apex Legends: strategie e personaggi migliori per trionfare nella modalità Coltre Oscura

È ormai online da qualche ora l'evento a tema Halloween di Apex Legends intitolato Paura del Buio, durante il quale è possibile ottenere delle mimetiche leggendarie per le armi partecipando all'esclusiva modalità a tempo Coltre Oscura.

In ogni partita di Coltre Oscura i 35 giocatori partecipanti inizieranno a combattere in un tutti contro tutti e, alla loro morte, questi si trasformeranno in delle creature spettrali che dovranno dare la caccia alle leggende ancora in vita. Quando i giocatori "vivi" saranno solo 10 non dovranno più combattere tra loro e l'obiettivo sarà quello di raggiungere una navicella entro il tempo limite e fuggire resistendo agli attacchi delle ombre. Per ottenere la skin leggendaria del Devotion dovrete riuscire ad accaparrarvi una vittoria sia nei panni delle ombre, sia nei panni di una leggenda. Se la vittoria come ombra non è poi così difficile, riuscire a fuggire vivi e vegeti non è certo semplicissimo.

Prima di iniziare con i nostri consigli sulle possibili strategie da mettere in atto con ciascuna leggenda, va precisato che l'entrata nella navicella è pressoché immediata. Una volta scaduto il timer vi basterà entrare nell'area circolare evidenziata dal colore giallo per mettervi in salvo e ottenere la vittoria. Bisogna inoltre specificare che le Ombre godono di una speciale abilità che evidenzia i giocatori avversari con il colore rosso, così da renderli visibili anche da lunghe distanze. Vi suggeriamo quindi di atterrare in un luogo non troppo popolato, raccogliere qualche arma che vi consenta di eliminare rapidamente le Ombre (hanno solo pochi punti vita) come un fucile d'assalto o una mitraglietta e posizionarvi in un luogo ben nascosto. Assicuratevi che nessuna ombra possa vedervi e attendete che il primo cerchio si chiuda, così che si avvii il timer legato all'arrivo della navicella. A questo punto la strategia da mettere in pratica varia in base all'eroe utilizzato.

Mirage



Quel burlone di Mirage è forse la leggenda migliore tra quelle disponibili per la fuga a bordo della navicella. Oltre a poter creare delle esche che potrebbero confondere le Ombre a pochi passi dalla navicella, la sua Ultimate lo rende invisibile per qualche secondo. Durante il periodo d'invisibilità potrete quindi sgusciare senza troppi problemi tra i nemici e raggiungere indisturbati il vostro obiettivo. Vi consigliamo però di raccogliere in giro qualche accelerante per la Ultimate, dal momento che il tempo a disposizione è poco e potrebbe non essere sufficiente a caricare l'abilità entro la fine della partita.

Wraith



Non dissimile dalla strategia con protagonista Mirage è quella che prevede l'utilizzo di Wraith. In questo caso dovrete tentare la fuga sfruttando al momento giusto l'abilità che rende il personaggio immune per una manciata di secondi. Cercate quindi di muovervi furtivamente fino a raggiungere l'area in cui sta per arrivare la navicella, attivate l'abilità ed introducetevi nell'area gialla per fuggire. Valutate bene quando premere il tasto dell'abilità, poiché gli avversari seguiranno la vostra scia e saranno pronti a colpirvi appena ritornerete nella vostra forma fisica.



Pathfinder



Dal momento che le Ombre non sono in grado di attaccare a distanza, Pathfinder può essere un ottimo personaggio da sfruttare grazie alle sue abilità che gli permettono di raggiungere luoghi inaccessibili per i nemici. Posizionandovi ad esempio sugli enormi tubi ai lati di Centrale Idroelettrica, le Ombre non avranno modo di scalare in corrispondenza della vostra posizione e dovranno percorrere l'intero tubo per raggiungervi, restando così esposti al fuoco nemico. Per quanto riguarda invece le fasi finali, potreste utilizzare una combinazione di Rampino e Ultimate per sfuggire all'aggressione dei nemici e catapultarvi nell'area gialla per scappare.

Octane



Riuscire a scappare nei panni di Octane non è impossibile ma richiede una certa dimestichezza con le sue abilità. Una volta nei paraggi della navicella per la fuga dovrete infatti combinare il suo rapido scatto con la Ultimate. Così facendo potreste posizionare il trampolino in modo tale da atterrare proprio in corrispondenza dell'area gialla e scappare dall'orda di non morti che vi danno la caccia. Ricordate però che lo scatto avrà un'utilità limitata, dal momento che le Ombre sono molto più veloci dei normali giocatori e non avranno troppo problemi a raggiungervi.

Bloodhound



Quello dell'utilizzo della cacciatrice tecnologica è un consiglio rivolto principalmente ai giocatori più abili e con uno stile di gioco molto aggressivo. Se non amate restare nell'ombra potete infatti dirigervi verso la navicella armati di tutto punto e con la Ultimate attiva, la quale vi consentirà di spostarvi più velocemente e di vedere gli avversari colorati di rosso, in pratica le stesse identiche abilità in dotazione delle Ombre. Con una buona mira riuscirete così a tenere a bada gli avversari e a farvi largo tra loro fino a raggiungere il cerchio giallo e a scappare dal Canyon dei Re in versione notturna.